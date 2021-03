Srbija do utorka treba da dostigne milion revakcinisanih

Danas pre 53 minuta | Piše: Beta

Direktor Kancelarija za e Upravu Mihailo Jovanović izjavio je večeras da u utorak, 30. marta, Srbija treba da postigne milion revakcininacija protiv COVID-19. Udruženje Ujedinjeni protiv kovida kritikovalo je danas odluku Srbije da se strani državljani bez prebivališta u našoj zemlji pozovu na vakcinaciju u Beograd.

On je za RTS naveo da je građanima Srbije do sada dato oko 2,35 miliona doza vakcina protiv korona virusa, a da je do sada 920.000 građana primilo drugu dozu. Dodao je i da Kancelarija sada vodi evidenciju i o broju imunizovanih građana, odnosno onih koji su drugu dozu cepiva primili pre tri nedelje, kojih trenutno ima nešto više od 620.000. „Građani se najčešće odlučuju da prime bilo koju vakcinu koju je odborila Agencija za lekove i medicinske sredstva, što čini