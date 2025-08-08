(Mapa) RHMZ popalio sve alarme! Za vikenda stižu ekstremne vrućine: Beograd čeka pakao, evo koje oblasti su još na udaru toplotnog talasa

Republički hidrometeorološki zavod izdao je večeras upozorenje na novi toplotni tala i visoke temperature.

Prema najavama RHMZ od sutra, 8. avgusta očekuje se porast temperature, tako da će za dane vikenda i tokom većeg dela naredne nedelje biti veoma toplo, u većini mesta, a temperature će se kretati od 34 do 38 stepeni, a lokalno mogu biti i više - navodi RHMZ. Večeras i u toku noći prema vremenskoj prognozi RHMZ očekuje se pretežno vedro sa slabim vetrom promenljivog pravca. U petak će Srbija biti pod žutim i naranžastim meteoalarmom, u subotu pod narandžastim, dok