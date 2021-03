Prokletstvo iz sueckog kanala stiglo i u Kinu Kamion Evergrin blokirao saobraćaj na isti način kao i teretni brod! (foto)

Kurir pre 55 minuta

Tri dana nakon što se transportni brod "Ever Given" brodske kompanije "Evergrin" nasukao u Sueckom kanalu i blokirao jedan od najvažnijih pomorskih pravaca na svetu, na kineskoj društvenoj mreži Sina Weibo objavljena je fotografija na kojoj se može videti kako je kamion koji je prevozio kontejner s logotipom "Evergrin" na sličan način blokirao saobraćaj na jednoj saobraćajnici u kineskom gradu Nanjingu.

Prema svemu sudeći, fotografija je preuzeta sa snimka nadzornih kamera na autoputui Čangčun-Šenzen, a do blokade saobraćaja došlo je zbog saobraćajne nesreće koja se dogodila 27. marta u jutarnjim satima. Naime, podaci sa fotografije sugerišu na to da je do blokade došlo najkasnije u 9.55 sati po lokalnom vremenu, piše " Interesting Engineering". EVERGREEN in Suez Canal EVERGREEN in China Highway #EVERGIVEN #EVERGREEN pic.twitter.com/ibUnOIMkdH — jinyi whale