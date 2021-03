Krenuo je! Zaplovio brod koji je blokirao Suecki kanal

Nova pre 50 minuta | Autor:Ksenija Prodanović

Ogromni teretni brod koji je šest dana blokirao Suecki kanal, konačno je pomeren.

Spasilački timovi koji su jutros posle višestanih napora uspeli da odglave deo teretnog broda Ever Given, danas su sa dolaskom visoke plime uspeli da odglave i ostatak i centriraju brod na sred Sueckog kanala. Više stotina teretnih brodova sa robom iz svih krajeva sveta čeka već danima da prođe kroz Kanal. Brod Ever Given, koji se zbog jakog vetra i peščane oluje preprečio i zaglavio u obalama kanala dug je 400 metara i težak 200.000 tona. Nosivost mu je 20.000