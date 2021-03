Vučić najavio novu pomoć za penzionere: Do juna svi dobijaju besplatne vitamine

Blic pre 1 sat | I.G.Ž.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je večeras da će država svakom penzioneru u narednom periodu dostaviti pomoć u vitaminima koji će im ojačati imunitet. - Svaki penzioner dobiće od države C vitamin, D vitamin i cink, videćemo posle za zdravstvene radnike.

Besplatnio ćemo to da dostavimo penzonorima. Mi ćemo to da dostavimo u svaki penzonerski dom, svaku kuću i to ćemo pokušato do 5. juna da završimo raspodelu - rekao je Vučić i dodao: - Trudmo se na svaki način da ljudima učinimo. Ići će vam u maju i novembru isplate pomoći 110 evra. To nije malo, naročito za one ljude koji žive lošije. Uspeli smo to da uradimo, gledamo svakom da pomognemo - rekao je on.