Znak pažnje: Predsednik objavio lepe vesti za penzionere

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić objavio je lepe vesti za penzionere u Srbiji.

On je, gostujući u emisiji "Ćirilica" najavio pomoć našim najstarijim sugrađanima. - Svaki penzioner dobiće od države C vitamin, D vitamin i Cink. Dostavićemo besplatno u svaki penzionerski dom. Svaku penzionersku kuću. To ćemo završiti do 5. juna. Trudimo se na sve načine da učinimo. To je znak pažnje za 700.000 penzionerskih domova kako bi im se poboljšao imunitet, rekao je Vučić na TV Hepi. Napomenuo je da se u ovom trenutku gradi 10 opštih bolnica, u najvećim