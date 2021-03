Vučić o kriznom štabu, zaključavanju, antivakserima: Čim budemo mogli, ukidamo mere

Blic pre 1 sat | I.G.Ž.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je večeras da je srećan što je naša država uspela da pomogne stanovnicima zemalja iz regiona i poručio da je to važan signal da region može napred i da možemo mnogo toga kad radimo zajedno - Ja sam zadovoljan što smo mogli nekome da pomognemo.

Ako smo bilo kome uspeli da spasemo život to je velika stvar. Ljude ne delite po tome kojoj veri pripadaju ili u kojoj zemlji žive već po tome da li možete da im pomognete ili ne. To je važan signal da region može napred i da možemo mnogo toga kad radimo zajedno - rekao je predsednik i dodao: - To je pokazalo da su naše zajedničke mogućnosti veće od onoga kako sebe doživljavamo. Srećan sam što se pred Srbiju postavljaju sve viši ciljevi. Milsim da su svi bili