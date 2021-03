Vučić: Vakcinacinisanje signal da možemo zajedno napred

Večernje novosti pre 57 minuta | Novosti online

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić ocenio je večeras da je vakcinisanje građane iz celog regiona, proteklog vikenda, bio važan signal da region zajedno može brzo da napreduje.

Vučić je, u emisiji „Ćirilica“ TV Hepi, kazao da je zadovoljan što smo mogli nekome da pomognemo. - To je bio mali broj ljudi. Ako smo bilo kome uspeli da sačuvamo život, to je velika stvar i zadovoljan sam zbog toga. LJudi se ne dele po tome kojoj veri pripadaju, u kojoj zemlji žive, već po tome možete li da pomognete, da li su dobri ili loši, a došli su dobri ljudi - objasnio je on. Ta vakcinacija je pokazala da su zajedničke mogućnosti veće nego što ih sami