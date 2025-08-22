RHMZ objavio: Kakvo nas vreme čeka noćas i narednih dana?

Danas pre 1 sat  |  FoNet
RHMZ objavio: Kakvo nas vreme čeka noćas i narednih dana?

U toku noći nestabilno, mestimično s kišom, plјuskovima i grmlјavinom uz pojačan vetar.

Oblačnost će se iz Vojvodine, zapadne, jugozapadne i centralne Srbije širiti dalјe na istok i jugoistok. Na području Beograda povremeno kiša i grmlјavina, obajvio je RHMZ. Jak konvektivni sistem, koji na severoistoku Slavonije uslovljava intenzivne pljuskove sa grmljavinom, gradom i jakim i olujnim vetrom, u narednih sat vremena će se premeštati ka severozapadu Bačke, ka Somboru i okolini, navodi se u hitnom upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda od 18:10
