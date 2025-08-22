Eksplozivni projekat kosovskih kumova

Izgradnju privatnog grada na jednoj od najlepših planina kontroliše grupa ljudi bliska Milanu Radoičiću i Zvonku Veselinoviću. I to od izdavanja građevinskih dozvola do snabdevanja gradilišta betonom. Među njima se posebno ističe porodica Puzović

Devastacija Kopaonika na kome je doslovno srušen jedan od vrhova planine kako bi na visini od 1.700 metara nikao privatni grad sa soliterima, ali i dalje bez adekvatno rešene kanalizacije naselja, intenzivirana je poslednjih godina, a posebno ovog leta. Izvori Radara govore da jedna te ista grupa ljudi, bliska kosovskim kumovima Milanu Radoičiću i Zvonku Veselinoviću, kontroliše ovaj proces, od izdavanja građevinskih dozvola do snabdevanja gradilišta betonom. Tako