Eksplozivni projekat kosovskih kumova

Radar pre 20 minuta  |  Milan Radonjić
Eksplozivni projekat kosovskih kumova

Izgradnju privatnog grada na jednoj od najlepših planina kontroliše grupa ljudi bliska Milanu Radoičiću i Zvonku Veselinoviću. I to od izdavanja građevinskih dozvola do snabdevanja gradilišta betonom. Među njima se posebno ističe porodica Puzović

Devastacija Kopaonika na kome je doslovno srušen jedan od vrhova planine kako bi na visini od 1.700 metara nikao privatni grad sa soliterima, ali i dalje bez adekvatno rešene kanalizacije naselja, intenzivirana je poslednjih godina, a posebno ovog leta. Izvori Radara govore da jedna te ista grupa ljudi, bliska kosovskim kumovima Milanu Radoičiću i Zvonku Veselinoviću, kontroliše ovaj proces, od izdavanja građevinskih dozvola do snabdevanja gradilišta betonom. Tako
Otvori na radar.rs

Pročitajte još

Pakleni dan u Srbiji: U Ćupriji izmeren dnevni rekord, cela zemlja pod narandžastim meteo alarmom

Pakleni dan u Srbiji: U Ćupriji izmeren dnevni rekord, cela zemlja pod narandžastim meteo alarmom

Euronews pre 6 dana
Ugrejalo u Somboru i Kikindi, Novosađani malo lakše dišu! Srbija gori Evo gde je u 15 časova bilo najtoplije!

Ugrejalo u Somboru i Kikindi, Novosađani malo lakše dišu! Srbija gori Evo gde je u 15 časova bilo najtoplije!

Dnevnik pre 6 dana
Srbija gori! Rhmz upozorio: Najtoplije je u Ćupriji, a ovo su ekstremni uslovi

Srbija gori! Rhmz upozorio: Najtoplije je u Ćupriji, a ovo su ekstremni uslovi

Telegraf pre 6 dana
Dok Srbija gori na 38 stepeni, ovde je jedva 22! Dan sunčan, noć ledena – i da, grejanje radi usred avgusta, a jakne su…

Dok Srbija gori na 38 stepeni, ovde je jedva 22! Dan sunčan, noć ledena – i da, grejanje radi usred avgusta, a jakne su obavezne!

Dnevnik pre 7 dana
Dok u ovom gradu gori kao u kotlu, u drugom delu Srbije građani noću pale grejanje! Ovde temperatura ne dostiže ni 30 stepeni…

Dok u ovom gradu gori kao u kotlu, u drugom delu Srbije građani noću pale grejanje! Ovde temperatura ne dostiže ni 30 stepeni

Blic pre 7 dana
Dok Ćuprija gori na skoro 40°c, posetili smo najhladnije mesto u Srbiji: Uveče jakna, a pali se i grejanje

Dok Ćuprija gori na skoro 40°c, posetili smo najhladnije mesto u Srbiji: Uveče jakna, a pali se i grejanje

Telegraf pre 7 dana
Kao u rerni Toplotni talas i dalje prži po Srbiji! Oglasio se RHMZ Evo u kom gradu je izmerena najviša temperatura i dalje…

Kao u rerni Toplotni talas i dalje prži po Srbiji! Oglasio se RHMZ Evo u kom gradu je izmerena najviša temperatura i dalje popaljeni meteoalarm

Dnevnik pre 8 dana

Ključne reči

KopaonikMilan Radoičić

Društvo, najnovije vesti »

Eksplozivni projekat kosovskih kumova

Eksplozivni projekat kosovskih kumova

Radar pre 20 minuta
Promenljivo oblačno sa kišom i svežije, lokalno moguće nepogode

Promenljivo oblačno sa kišom i svežije, lokalno moguće nepogode

RTV pre 10 minuta
Nevreme iz Slavonije stiglo do Bačke, u Subotici obilna kiša, oborena stabla u Mišićevu i Bajmoku

Nevreme iz Slavonije stiglo do Bačke, u Subotici obilna kiša, oborena stabla u Mišićevu i Bajmoku

Danas pre 1 sat
Ovo je snimak horora iz grčke: Maloletnici razbijali kamenicama autobus pun Srba, vozač završio u bolnici: "Kamen me je…

Ovo je snimak horora iz grčke: Maloletnici razbijali kamenicama autobus pun Srba, vozač završio u bolnici: "Kamen me je pogodio pravo u glavu" (video)

Blic pre 1 sat
Jako nevreme pogodilo sever Srbije: Vetar čupa drveće iz korena, gromovi paraju nebo: U ovom gradu je najkritičnije (foto…

Jako nevreme pogodilo sever Srbije: Vetar čupa drveće iz korena, gromovi paraju nebo: U ovom gradu je najkritičnije (foto, video)

Blic pre 2 sata