Sneg i osetno hladnije

U severnim i centralnim predelima danas osetno hladnije sa susnežicom i snegom, dok na jugu i istoku ostaje toplo i kišovito.

U Beogradu od jutros pada jak sneg. Zbog uticaja polja niskog vazdušnog pritiska sa severa Evrope, u naše predele će se spustiti hladnija vazdušna masa i doneti osetan pad temperature. Hladniji vazduh zahvatiće severne, centralne i zapadne krajeve, dok na jugu i istoku ostaje toplije. Slabog i umerenog snega od jutros ima u delovima Vojvodine, dok u Beogradu pada jak sneg. Južnije je pretežno oblačno i suvo. U nastavku dana promenljivo oblačno. Na severu, zapadu i