Novi magazin pre 4 sati | Beta

U Srbiji će danas biti toplo, sa slabom kratkotrajnom kišom na severu, zapadu i jugozapadu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na istoku i jugoistoku pretežno sunčano. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od jedan do osam, a najviša od 14 do 18. U Beogradu promenljivo oblačno i toplo. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od pet do osam, a najviša oko 17.