Isključenja vode u Novom Sadu i okolini

NOVI SAD - Zbog radova na sanaciji havarije bez vode će do 14 sati biti ulica Todora Toze Jovanovića u Novom Sadu, dok će žitelji ulica Svetozara Miletića i Laze Kostića u Kovilju biti isključeni sa vodovodne mreže do 13 časova. Takođe, bez vode će do 15 sati biti ulica Vojvode Sinđelića u Ledincima, obaveštavaju iz JKP "Vodovod i kanalizacija".

Postoji mogućnost da će u toku radova, ukoliko za tim bude potrebe, blokada vodovodne mreže biti produžena i proširena.