Ana Banko: Vakcinacija ometa mutiranje virusa

Danas pre 19 minuta | Piše: Beta

Virusološkinja Medicinskog faulteta u Beogradu, Ana Banko, izjavila je danas da masovna vakcinacija ometa mutiranje korona virusa i ne treba dopustiti da dugo cirkuliše među ljudima.

„Mutacije su njegova prirodna pojava i ne mogu kažem da to ne može da ugrozi proces vakcinacije. U ovom trenutku ga ne ugrožava, ali što duže virus cirkuliše u globalnoj populaciji on ima previše domaćina i prilika da mutira“, rekla je Banko za Radio-Televiziju Srbije (RTS). Ako se to desi, kao je rekla, može nastati „takozvani mutant virusa koji bi potencijalno mogao da bude otporan na vakcinu“. „Dobro je što vakcine mogu da se adaptiraju, ali mi moramo da budemo