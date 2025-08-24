Zadržavanja na graničnim prelazima Srbije: Batrovci i dalje najopterećeniji sa čekanjem do šest sati

Zadržavanja na graničnim prelazima Srbije: Batrovci i dalje najopterećeniji sa čekanjem do šest sati

Na graničnim prelazima Batrovci, Šid, Kelebija i Gradina beleže se višesatna čekanja, dok AMSS upozorava na uslove na putu i apeluje na oprez.

Na graničnom prelazu Batrovci putnička vozila čekaju do šest sati na izlazu iz Srbije, dok autobusi čekaju oko sat vremena, a kamioni do dva sata. Popodne su zadržavanja na Batrovcima i dalje velika, sa čekanjem i preko četiri sata, dok su na prelazima Šid, Sot, Horgoš i Kelebija zadržavanja od 30 do 60 minuta. Na Gradini na ulasku u Srbiju kolone se zadržavaju oko 45 minuta. Nova Blic RTS N1 Info

Auto-moto savez Srbije (AMSS) upozorava vozače na povremenu slabu kišu i mokre kolovoze, apeluje na prilagođavanje vožnje uslovima i povećanom saobraćaju zbog povratka turista sa godišnjih odmora. Takođe, na brojnim deonicama su u toku radovi koji mogu dodatno usporiti saobraćaj. Nova NIN RTV Novi Pazar

Situacija na prelazima je promenljiva, sa očekivanim velikim prilivom turista i tranzitom kroz Srbiju, što dodatno opterećuje granične prelaze, naročito Batrovce, koji su poznata "vruća tačka" zbog čestih gužvi tokom turističke sezone. Nedeljnik Alo Mondo

