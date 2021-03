"Dosta mi je lokdauna": Slovenac pokušao u zgradu parlamenta da uđe sa motornom testerom

Večernje novosti pre 42 minuta | Tanjug

JEDAN muškarac pokušao je danas da upadne sa motornom testerom u zdanje parlamenta Slovenije uzvikujući "dosta mi je lokdauna", ali su ga pripadnici bezbednosne službe zaustavili na glavnom ulazu.

Niko nije povređen u ovom incident niti je događaj uticao na rad parlamenta u kojem je bila u toku rasprava o razrešenju predsedavajućeg Igora Zorčića, prenela je STA. U policiji su potvrdili da su pozvani zbog ovog slučaja oko 19 časova, kao i da je izgrednik uhapšen. #Slovenia - a guy walked up to the parliament building enterance with a chainsaw today, saying he is fed up with lockdowns (yet another one begins on April 1st), then he got tackled by the security.