Pretres stana Jovane Stojković zbog „širenja straha i panike“

Insajder pre 57 minuta | FoNet

Policija je jutros u 07:30 časova pretresla stan predsednice pokreta Živim za Srbiju Jovane Stojkovića i njenog muža Vladimira, na osnovu naredbe suda, a zbog, kako je navedeno, širenja straha i panike. Stojković je poznata po svojim antivakcinalnim stavovima i aktivizmu.

Da obavi pretres došlo je dvoje pripadnika Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, a čitav tok Stojkovići su snimali i uživo prenosili na svojoj Fejsbuk stranici. Policajci su tražili da prekinu snimanje, ali su oni, nakon telefonskih konsultacija sa svojim advokatom, to odbili, jer im je on rekao da se nalaze u svom stanu i da ne mogu da snose nikakve posledice zbog toga. On ih je savetovao i da pretres obavezno bude uz dva svedoka, što predviđa zakon, jer