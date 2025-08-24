Vozio traktor, pa poginuo Tragedija kod Novog Sada

Alo pre 21 minuta
Vozio traktor, pa poginuo Tragedija kod Novog Sada

U selu Bukovac kod Novog Sada večeras je došlo do nesreće u kojoj je jedna osoba poginula.

Prema saznanjima Instagram stranice "192_rs" oko ponoći došlo je do prevrtanja traktora u Bukovcu. Tom prilikom na licu mesta stradao je muškarac koji se nalazilo za volanom traktora. Na licu mesta bili su vatrogasci sa vozilom za tehničke intervencije, policija i hitna pomoć koja je konstatovala smrt nesrećnog vozača. (Alo/Blic) BONUS VIDEO:
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Prevrnuo se traktor, muškarac na mestu poginuo: Tragedija u Bukovcu kod Novog Sada

Prevrnuo se traktor, muškarac na mestu poginuo: Tragedija u Bukovcu kod Novog Sada

Blic pre 6 sati
Izgoreo automobil: Vatra progutala vozilo na Mišeluku u Novom Sadu (video)

Izgoreo automobil: Vatra progutala vozilo na Mišeluku u Novom Sadu (video)

Blic pre 10 sati
Izgoreo automobil: Vatra progutala vozilo na Mišeluku u Novom Sadu (video)

Izgoreo automobil: Vatra progutala vozilo na Mišeluku u Novom Sadu (video)

Blic pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Hronika, najnovije vesti »

"Udario ga je nogom glavu, odmah je izgubio svest": Mladiću se bore za život nakon brutalnog prebijanja u Velikoj Plani, rođak…

"Udario ga je nogom glavu, odmah je izgubio svest": Mladiću se bore za život nakon brutalnog prebijanja u Velikoj Plani, rođak otkrio šta se dešavalo kobne noći: "Iz čista mira su krenuli Na nas"

Blic pre 16 minuta
Kik-bokser gajio drogu, pa završio u zatvoru Sa njim uhapšena još dvojica Srba u Sloveniji

Kik-bokser gajio drogu, pa završio u zatvoru Sa njim uhapšena još dvojica Srba u Sloveniji

Alo pre 16 minuta
Poginuo motociklista Stravična nesreća kod Bubanj potoka

Poginuo motociklista Stravična nesreća kod Bubanj potoka

Alo pre 26 minuta
Vozio traktor, pa poginuo Tragedija kod Novog Sada

Vozio traktor, pa poginuo Tragedija kod Novog Sada

Alo pre 21 minuta
Poginuo motociklista ispred tunela u Železniku

Poginuo motociklista ispred tunela u Železniku

RTS pre 1 sat