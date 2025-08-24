Prevrnuo se traktor, muškarac na mestu poginuo: Tragedija u Bukovcu kod Novog Sada

U selu Bukovac kod Novog Sada večeras je došlo do nesreće u kojoj je jedna osoba poginula.

Prema saznanjima Instagram stranice "192_rs" oko ponoći došlo je do prevrtanja traktora u Bukovcu. Tom prilikom na licu mesta stradao je muškarac koji se nalazilo za volanom traktora. Na licu mesta bili su vatrogasci sa vozilom za tehničke intervencije, policija i hitna pomoć koja je konstatovala smrt nesrećnog vozača.