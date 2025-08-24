Prevrnuo se traktor, muškarac na mestu poginuo: Tragedija u Bukovcu kod Novog Sada

Blic pre 19 minuta
Prevrnuo se traktor, muškarac na mestu poginuo: Tragedija u Bukovcu kod Novog Sada

U selu Bukovac kod Novog Sada večeras je došlo do nesreće u kojoj je jedna osoba poginula.

Prema saznanjima Instagram stranice "192_rs" oko ponoći došlo je do prevrtanja traktora u Bukovcu. Tom prilikom na licu mesta stradao je muškarac koji se nalazilo za volanom traktora. Na licu mesta bili su vatrogasci sa vozilom za tehničke intervencije, policija i hitna pomoć koja je konstatovala smrt nesrećnog vozača.
Ujutro i prepodne prolazno naoblačenje, popodne razvedravanje

RTV pre 1 sat
Izgoreo automobil: Vatra progutala vozilo na Mišeluku u Novom Sadu (video)

Blic pre 3 sata
Blic pre 3 sata
POGLED SA MIŠELUKA: Od prvog kamena

RTV pre 4 minuta
Pristalice SNS-a i koalicionih partnera okupile se na skupovima protiv blokada širom Srbije

Danas pre 1 sat
Srednjoškolci u blokadi dele objavu „Pamtimo“: Da li se to sprema veliki protest 1. septembra?

Danas pre 1 sat
Vučić najavio: Naredne subote skupovi protiv blokada u 100 gradova i opština

Danas pre 5 sati
Blic pre 19 minuta
