Frilenserima stigao novi predlog Vlade – sve ispod minimalca se ne oporezuje

Država je frilenserima uputila novi predlog za rešavanje problema oporezivanja frilensera. Kako portal N1 saznaje, stari dug ovim bi još pojeftinio, a prihodi do iznosa minimalne zarade ne bi bili oporezovani.

U novom predlogu podignut je iznos neoporezivog minimuma na 384.000 dinara godišnje. To znači da mesečni prihodi frilensera, do iznosa od 32.000 dinara, ne bi bili oporezovani, piše N1. Međutim, ovo se odnosi samo na stari dug, za koji će frilenserima biti priznati i normirani troškovi od 43 odsto - što predstavlja poresko oslobođenje. To bi značilo da svi oni koji su mesečno prihodovali do oko 56.000 dinara u proteklih pet godina, tačnije godišnje do 674.000