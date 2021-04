Danas pogoršanje vremena sa kišom, na planinama sa snegom

Nova pre 51 minuta | Autor:Beta Autor:Beta

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično s kišom, a sredinom dana i posle podne i lokalnim pljuskovima s grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, na severu i istoku povremeno jak. Najniža temperatura od dva stepena do 12, najviša dnevna od 18 do 21 stepen. U Beogradu će biti promenljivo oblačno sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskom. Vetar slab i umeren, sredinom dana kratkotrajno jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura biće od osam do 12, a najviša dnevna oko 19 stepeni Celzijusa. Biometeorološka situacija je i dalјe nepovolјna za osobe sa