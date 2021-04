Grmljavina… danas do 21.. ovakvo je nebo iznad Šumadije trenutno…

U centar pre 59 minuta

Promenljivo, mestimično s kišom, posle podne i s pljuskovima s grmljavinom.

Za vikend hladnije sa kišom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, na severu i istoku povremeno jak. Jutarnja temperatura od 2 do 12,najviša dnevna od 18 do 21 stepen. U Kragujevcu i Šumadiji promenljivo oblačno sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskom. Vetar slab i umeren, sredinom dana kratkotrajno jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 8 do 12, najviša dnevna 21 stepen. Za vikend pretežno oblačno i osetno svežije, mestimično s kišom, na