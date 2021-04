Ne izlazite iz kuće bez kišobrana: Vreme tmurno, hladno i kišovito

Blic pre 1 sat

U Srbiji se danas očekuje oblačno i hladnije vreme, mestimično s kišom, na jugu i pljuskovi sa grmljavinom, u višim planinskim predelima sneg, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar, a najniža temperatura kretaće se od 6 do 9 stepeni, a najviša od 10 do 18. Slično vreme očekuje se na teritoriji Beograda, dakle biće oblačno s kišom i hladnije. Očekuje se slab i umeren, severozapadni vetar, a najniža temperatura kretaće se od 8 dok će najviša dostizati 10 stepeni. U nedelju pretežno oblačno i sveže vreme, mestimično s kišom, na planinama sa snegom. U toku noći u većini mesta dolazi do prestanaka padavina