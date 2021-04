Kroz severnu Makedoniju ćemo putovati besplatno? Zoran Zaev razmatra ukidanje putarine Srbima u znak zahvalnosti zbog donacije vakcina

Večernje novosti pre 6 sati | Tanjug

PREMIJER Severne Makedonije Zoran Zaev najavio je da razmišlja da se, u znak zahvalnosti Srbiji zbog donacije vakcina protiv kovida 19 Severnoj Makedoniji, srpski turisti ovog leta oslobode plaćanja putarina na makedonskim auto-putevima.

On je za Kanal 5 rekao da donirane vakcine iz Srbije vrede oko 700.000 evra i da bi za to Skoplje trebalo da se oduži Beogradu. - Razmatramo da na leto vozilima sa srpskim registarskim tablicama podelimo kartice za putarinu da ih ne plaćaju, da se odužimo nekako iako to nema cenu. Da za prijateljstvo uzvratimo prijateljstvom - rekao je Zaev. Srbija je u četvrtak donirala 20.000 doza vakcina Sputnjik V, a najavljena je još jedna takva donacija. Prethodno je Srbija u