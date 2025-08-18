Tepić: Izjavom da je pad nadstrešnice diverzija, Brnabić pokušava da spasi ministre, “Šefa” i sebe

N1 Info pre 59 minuta  |  N1 Beograd
Tepić: Izjavom da je pad nadstrešnice diverzija, Brnabić pokušava da spasi ministre, “Šefa” i sebe

Potpredsednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić izjavila je, povodom navoda Ane Brnabić da je pad nadstrešnice u Novom Sadu “planirana diverzija“ da predsednica Narodne skupštine pokušava da spasi "uhapšene ministre, odnosno Šefa i sebe”.

U izjavi, koju je medijima prosledila Stranka slobode i pravde, Tepić je kazala da “Ana Brnabić, kao i svaki naprednjak, ne zna za sramotu”. “Samo osoba bez grama morala, poštenja, a i pameti, može da izjavi da je pad nadstrešnice u Novom Sadu diverzija, izvedena da bi počela obojena revolucija” navela je Marinika Tepić. Dodala je da je nadstrešnica “pala zbog korupcije i alavosti njene (Ane Brnabić) i Vučićeve kamarile”. “Zbog toga je i počela nova pokvarena
