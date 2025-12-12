Trojica uhapšena nakon pucnjave u restoranu u Obrenovcu

Dvojica muškaraca uhapšena je zbog pucnjave koja se juče desila u restoranu u Obrenovcu, saopštila je policija.

Uhapšeno si su A. R. (54) zbog sumnje da je izvršio krivična dela pokušaj ubistva i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, D. P. (23) zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljenja proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i F. R. (28) za krivično delo nasilničko ponašanje. Juče u Obrenovcu u blizini jednog ugostiteljskog objekta, kako je saopštila policija, najpre je došlo do svađe i