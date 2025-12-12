Trojica uhapšena nakon pucnjave u restoranu u Obrenovcu

Novi magazin pre 29 minuta  |  N1
Trojica uhapšena nakon pucnjave u restoranu u Obrenovcu

Dvojica muškaraca uhapšena je zbog pucnjave koja se juče desila u restoranu u Obrenovcu, saopštila je policija.

Uhapšeno si su A. R. (54) zbog sumnje da je izvršio krivična dela pokušaj ubistva i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, D. P. (23) zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljenja proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i F. R. (28) za krivično delo nasilničko ponašanje. Juče u Obrenovcu u blizini jednog ugostiteljskog objekta, kako je saopštila policija, najpre je došlo do svađe i
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

MUP: Uhapšena trojica osumnjičenih za pucnjavu u Obrenovcu

MUP: Uhapšena trojica osumnjičenih za pucnjavu u Obrenovcu

NIN pre 15 minuta
MUP: Uhapšen osumnjičeni za pokušaj ubistva pucanjem, prilikom tuče u Obrenovcu

MUP: Uhapšen osumnjičeni za pokušaj ubistva pucanjem, prilikom tuče u Obrenovcu

Serbian News Media pre 4 minuta
Trojica uhapšena nakon pucnjave u restoranu u Obrenovcu

Trojica uhapšena nakon pucnjave u restoranu u Obrenovcu

N1 Info pre 1 sat
Uhapšene tri osobe zbog pucnjave u Obrenovcu

Uhapšene tri osobe zbog pucnjave u Obrenovcu

Nova pre 1 sat
Troje uhapšeno posle pucnjave u restoranu u Obrenovcu

Troje uhapšeno posle pucnjave u restoranu u Obrenovcu

Danas pre 1 sat
Uhapšeno troje, jedan zbog pokušaja ubistva! Oglasio se MUP o pucnjavi u Obrenovcu, otkriveni novi detalji

Uhapšeno troje, jedan zbog pokušaja ubistva! Oglasio se MUP o pucnjavi u Obrenovcu, otkriveni novi detalji

Blic pre 55 minuta
Troje uhapšeno u Obrenovcu zbog pokušaja ubistva i pucnjave ispred ugostiteljskog objekta

Troje uhapšeno u Obrenovcu zbog pokušaja ubistva i pucnjave ispred ugostiteljskog objekta

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Obrenovacpucnjava

Hronika, najnovije vesti »

Srbin poginuo u Crnoj Gori Jeziva nesreća na putu Podgorica-Bar: vozilo u kom je bio sletelo sa puta

Srbin poginuo u Crnoj Gori Jeziva nesreća na putu Podgorica-Bar: vozilo u kom je bio sletelo sa puta

Blic pre 5 minuta
MUP: Uhapšena trojica osumnjičenih za pucnjavu u Obrenovcu

MUP: Uhapšena trojica osumnjičenih za pucnjavu u Obrenovcu

NIN pre 15 minuta
Srbin poginuo u Crnoj Gori: Vozilo sletelo sa kolovoza na putu Podgorica-Bar

Srbin poginuo u Crnoj Gori: Vozilo sletelo sa kolovoza na putu Podgorica-Bar

Kurir pre 0 minuta
Hitna pomoć: Tri saobraćajna udesa u Beograd, jedna osoba teže povređena

Hitna pomoć: Tri saobraćajna udesa u Beograd, jedna osoba teže povređena

Serbian News Media pre 9 minuta
U Crnoj Gori poginuo državljanin Srbije: Stravična nesreća na putu Podgorica - Bar

U Crnoj Gori poginuo državljanin Srbije: Stravična nesreća na putu Podgorica - Bar

Mondo pre 4 minuta