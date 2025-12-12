MUP: Uhapšena trojica osumnjičenih za pucnjavu u Obrenovcu

Policija je uhapsila tri osobe zbog sumnje da su učestvovale u tuči i pucnjavi u Obrenovcu, u kojoj je teško povređen muškarac star 28 godina, a osumnjičenima se na teret stavljaju krivična dela pokušaj ubistva, nedozvoljeno držanje oružja i nasilničko ponašanje, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova.

U saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapšen je A. R. (54), osumnjičen za pokušaj ubistva i nedozvoljen posedovanje oružja, D. P. (23) se sumnjiči za nedozvoljeno posedovanje oružja, a F. R. (28) za nasilničko ponašanje, navodi MUP. U saopštenju se navodi da je juče u Obrenovcu, u blizini jednog ugostiteljskog objekta, najpre došlo do svađe i tuče između osumnjičenih A. R. i D. P. s jedne strane i F. R. i povređenog muškarca s druge strane, nakon čega