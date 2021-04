Danas pretežno sunčano i toplije, temperatura do 16 stepeni

Nova pre 3 sata | Autor:Beta Autor:Beta

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplije vreme, s temperaturom do 16 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutru hladno uz slab mraz. Najniža temperatura od minus dva do četiri, najviša od 12 do 16 stepeni. Vetar slab i umeren, južni. I u Beogradu će ujutro biti hladno sa slabim mrazem. Tokom dana pretežno sunčano i toplije. Najniža temperatura od nula do dva, najviša oko 15 stepeni. Vetar slab i umeren, južni. Biometeorološka prognoza za ponedeljak, 5. april: Biometeorološke prilike biće povoljnije, ali se preporučuju umerene aktivnosti, a kod osetljivih osoba moguća