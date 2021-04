Prištinska Vlada uvela policijski čas na Kosovu i Metohiji, zatvorila ugostiteljske objekte i uvela onlajn nastavu

Blic pre 2 sata

Vlada u Prištini odobrila je danas nove antikovid mere, koje podrazumevaju noćni policijski čas, obustavu rada ugostiteljskih objekata i onlajn nastavu.

Zabrana kretanja građana važiće od 22 časa do 5 časova ujutru, osim u hitnim slučajevima. Javne i privatne institucije preduniverzitetskog obrazovanja držaće onlajn nastavu od 12. do 18. aprila, a univerzitetske institucije od 6. do 18. aprila. Ugostiteljski objekti dužni su da obustave rad od 7. do 18. aprila, a dozvoljena je samo dostava hrane, prenosi Kosovo onlajn. Nošenje maske je obavezno, u svim slučajevima osim u vožnji sa članovima uže porodice, na trčanju