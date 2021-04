"Rekao mi je ne mogu da gledam u jednu tačku": Merima Njegomir o poslednjim danima Tozovca u bolnici

Blic pre 44 minuta | Aleksandra Ivanović

Pevač Predrag Živković Tozovac preminuo je u 85. godini, od posledica korona virusa, a njegova prijateljica Merima Njegomir skrhana je bolom nakon ove vesti. - Čula sam se sa njim u četvrtak, zvao me je, jako smo bliski bili.

Rekao je: "dosadilo mi je, ne mogu da gledam u jednu tačku, neće da me puste. Ne znam da li ću izaći". Želeo je kući da dođe, verovatno je osetio da ne može, suviše je to za njega bilo. Rekao mi je da mu je Mima (supruga, prim. aut.) rekla da će izaći iz bolnice... Čisto je govorio, mislila sam da se izvukao. Kad je on otišao u bolnicu, ja sam bila isto zbog korone već danima i nismo se videli. On je moj venčani kum, kao brat mi je, tolike godine mi je bio