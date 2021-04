"Hteo sam da pitam lekare da me puste da dostojanstveno umrem kod kuće": Tozovcu je boravak u bolnici teško pao, a ove njegove reči će vas rasplakati

Blic pre 1 sat | D.Ž.Đ. , M.A.Š

Legendarni pevač narodne muzike Predrag Živković Tozovac preminuo je u 85. godini života, nakon što se borio sa korona virusom.

On je pre nekoliko dana izjavio da bi voleo da ga lekari puste iz bolnice da umre kod kuće, kao da je predosetio da mu se bliži kraj. – Stanje posle primanja kineske vakcine mi se stabilizovalo, ali sam sada psihički baš loše. Nisam dobro i verujte mi da jedva izdržavam u bolnici. Niko ne može da mi dođe u posetu jer je ovo kovid bolnica, a sa mojom Mimom se čujem samo preko telefona i njoj se jadam. Ne znam kako ona podnosi to što smo odvojeni, trudi se da me ne