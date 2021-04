Eksplozivna naprava nađena u rancu osumnjičenog Zemunca

Dnevnik pre 1 sat | Dnevnik.rs

Efikasnom intervencijom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, u ponedeljak je u Novom Sadu uhapšen Đ. M. (28) iz Zemuna, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Pregledom ranca osumnjičenog, policija je pronašla improvizovanu eksplozivnu napravu. On je uhapšen na Detelinari, u blizini zgrade u kojoj živi penzionisani policajac Dalibor Bogdanović Boća, koji je i ranije, u nekoliko navrata, bio meta napada. Đ. M. je, kako je sopštila novosadska policija, određeno zadržavanje do 48 sati i on će biti priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Novom Sadu. Kako „Dnevnik” nezvanično saznaje, sumnja se da je uhapšeni Đ.