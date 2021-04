Kon: Mere i vakcine daju rezultate

IndeksOnline pre 3 sata

BEOGRAD – Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon izjavio je da su mere uvedene u cilju suzbijanja korona virusa dale rezultate, ali da se ne sme zanemariti ni obuhvat vakcinacije. “Epidemijski proces ima neke svoje zakonitosti, postoji inkubacija, postoji neki period koji mora da prođe da bi videli bilo kakav efekat nekih mera.

Pre dve nedelje je uvedeno zatvaranje i sada se vrlo jasno vidi delovanje mera, ali ne smemo zanemariti obuhvat vakcinacijom koji je impozantan”, rekao je Kon za TV Pink. On je naveo da je u Beogradu više od 34 odsto punoletnih vakcinisano. Kon je naglasio da se jasno vidi usporavanje virusa i pad. “Sada jeste bolje. I to ozbiljno bolje se vidi u Beogradu. Broj zaraženih počinje brže da pada. Vakcina radi u Beogradu i to dobro”, istakao je Kon. indeksonline.rs