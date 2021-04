Oblačno i hladno sa kišom i snegom, do osam stepeni

Novi magazin pre 39 minuta | Beta

U Srbiji danas oblačno i hladno, u nižim predelima sa kišom i snegom, u brdsko-planinskim sa vejavicoma, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na severu i zapadu zemlje doći će do do delimičnog razvedravanja u toku pre podneva, u centralnim krajevima do kraja dana. Duvaće umeren, povremeno jak severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od minus dva do tri, najviša dnevna od tri do osam stepeni. U Beogradu ujutro oblačno sa snegom i slabim mrazem uz manje povećanje visine snežnog pokrivača. Pre podne moguća je slaba kiša, a zatim razvedravanje. Vetar umeren, povremeno jak, severozapadni. Jutarnja