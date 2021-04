Zdravko krenuo milovim tragom: Obračunom sa ministrom pravde premijer Crne Gore demaskirao svoju stvarnu politiku

Večernje novosti pre 2 sata | D. MILINKOVIĆ - V. KADIĆ

ODLUKA crnogorskog premijera Zdravka Krivokapića da pokrene opoziv ministra Vladimira Leposavića, zato što ne želi da kaže da se u Srebrenici dogodio genocid, poslednji je čin demaskiranja stvarne politike predsednika vlade u Podgorici, koja se umnogome zasniva na antisrpskoj propagandi bivšeg režima Mila Đukanovića.

Ovakva tumačenja novonastale političke krize u Crnoj Gori otvoreno daju sagovornici "Novosti", koji ukazuju na to da se došlo do tačke kada kompromisi više nisu mogući i kada je sve realnija opcija pada Vlade i novih izbora. Nakon poslednje inicijative Krivokapića - koja, po mišljenju mnogih, ima cilj da se Srbima zalepi etiketa "genocidnog naroda" - glasno se priča ono o čemu se do sada samo spekulisalo u političkim krugovima: da crnogorski premijer sve poteze