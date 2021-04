Milane, Ti ćeš biti 7. Zvezdina Zvezda: Borjanova supruga "zapalila" mreže porukom na Instagramu!

Mondo pre 50 minuta | Milutin Vujičić

"Ti to jesi i bićeš jer zaslužuješ - Zvezdina zvezdo".

"Ti to jesi i bićeš jer zaslužuješ - Zvezdina zvezdo". Blistao je Milan Borjan i u 164. "večitom" derbiju pokazavši da Zvezda uvek na njega može da se osloni. Nije imao mnogo posla sve do 88. minuta u slaloma Sejdube Sume kroz odbranu Zvezde, bacio je Gvinejac na zemlju Miloša Degeneka i tukao ka golu Borjana, ali fantastično se istakao kapiten crveno-belih i sačuvao tri boda svom timu (1:0). Bila je to ko zna koja značajna odbrana za Borjana od dolaska na