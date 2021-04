Krizni štab sutra o ublažavanju epidemioloških mera

Nova pre 1 sat | Autor:Jelena Bulajić

Sednica Kriznog štaba za borbu protiv epidemije koronavirusa biće održana sutra i na njoj će se raspravljati o ublažavanju postojećih epidemiološkim mera, najavila je premijerka Ana Brnabić.

Brnabić je rekla da ona skoro svakodnevno razgovara sa medicinskim delom Kriznog štaba i zna šta je njihov stav – a to je da još nije vreme za popuštanje mera, jer nam ide dobro, ali da to ne bi trebalo sada da se ugrozi. “Brojevi padaju, procenti su bolji i to je rezultat, donekle mera, ali u velikoj meri vakcinacije. Videćemo sutra šta će biti odluke”, rekla je premijerka konferenciji za novinare. ***