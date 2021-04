U Francuskoj više od deset miliona ljudi primilo prvu dozu vakcine

Novi magazin pre 3 sata | Beta

Francuska je danas prešla prag od deset miliona ljudi koji su primili prvu dozu vakcine protiv korona virusa, izjavio je danas premijer Žan Kasteks (Jean Castex) dok su u zemlji na snazi stroge mere protiv epidemije.

Zemlja je "upravo prešla prag od deset miliona ljudi koji su primili prvu dozu vakcine... To je veoma dobar učinak, u Francuskoj se ljudi vakcinišu", rekao je Kasteks čiji je cilj bio da do polovine aprila bude vakcinisano oko deset miliona ljudi. Francuski premijer je rekao da bi do polovine maja trebalo da bude vakcinisano 20 miliona, a do polovine juna 30 miliona ljudi. Portparol vlade Gabrijel Atal (Gabriel Attal) izjavio je danas da je trenutno hospitalizovano