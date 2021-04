Vučić: Srbija oborila sopstveni rekord, 75.000 vakcinisanih u jednom danu

Danas pre 12 sati | Piše: FoNet

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je u video snimku objavljenom na Instagramu da je Srbija u četvrtak oborila sopstveni rekord u broju vakcinisanih.

Vučić je zahvalio građanima koji su „odgovorno doneli odluku da zaštite sebe, svoje bližnje, ali i sve druge sa kojima stupaju u kontakt“. On je rekao da je današnjih više od 75.000 vakcinisanih „rezultat kojim proporcionalno broju stanovnika ne mogu da se pohvale ni najrazvijenije zemlje Evrope i sveta“. Vučić je rekao da je cilj da Srbija do kraja maja ima više od 2,8 miliona vakcinisanih i 2,2 miliona revakcinisanih, a do kraja juna više od tri miliona