Radić: Nije se prevrnuo kamion nego raketni sistem koji vredi milione evra

Novi magazin pre 53 minuta | Beta

Vojni analitičar Aleksandar Radić ocenio je danas da je prevrtanje artiljerijsko-raketnog sistema PVO Pancir S-1E na putu kod Ostružnice nešto što je neprihvatljivo i nezamislivo i incident koji ne može da ima opravdanje.

"Ne ulazeći u to pod kojim okolnostima se to dogodilo, to je nešto što je nezamislivo i neprihvatljivo. To je nešto što nema opravdanja i ne može se samo odmahnuti rukom i reći: 'Pa, dobro, dešava se'", rekao je Radić agenciji Beta i dodao da je time vojsci i državi naneta ogromna materijalna šteta jer je reč o najmodernijem sistemu PVO nabavljenom iz Rusije prošle godine. On je rekao da su slični incidenti dešavali i u Rusiji, jer Pancir ima visoko težište zbog