Profesori sarajevskog Filozofskog fakulteta: Nenabavka vakcina ravna ubistvu s predumišljajem

Slobodna Evropa pre 2 sata

Profesori Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (UNSA) uputili su u petak 9. aprila otvoreno pismo u kojem su pružili podršku zahtjevima građana okupljenih oko inicijative "Borba za život”, a koji su 6. aprila organizovali proteste u Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

Više stotina građana protestnom šetnjom i vožnjom od Željezničke stanice, do zgrade Parlamentarne skupštine BiH, a zatim i do Vlade Federacije BiH, jednog od dva entiteta u BiH, iskazalo nezadovoljstvo, jer državna i federalna vlast nisu nabavili vakcine protiv COVID-a 19.