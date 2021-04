Proleće se vraća, za vikend i do 20 stepeni

RTS pre 2 sata

U subotu ujutru hladno, ponegde i slab mraz. U toku dana pretežno sunčano i toplije, sa najvišom dnevnom temperaturom do 20 stepeni.

Vikend pred nama obeležiće lepo vreme uobičajeno za ovaj deo aprila. U Srbiji se danas očekuje najniža temperatura od -4 do 6, najviša od 15 do 20 stepeni. Vetar slab do umeren, južnih pravaca. Toplo vreme zadržaće se i u nedelju i ponedeljak, uz promenljivu oblačnost i lokalnu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska u popodnevnim satima.