Sunčani vikend pred nama: Ujutru hladno, ali onda skače temperatura i do 20 stepeni!

pre 5 sati | Tamara Sekulović

Hladni talas je iza nas. Nakon hladnog talasa koji je zahvatio celu Srbiju, pa čak i snega u Beogradu i mnogim drugim gradovima širom zemlje, konačno raste temperatura i očekuje nas sunčani vikend! Danas nas je sačekalo hladno jutro, a u kontinentalnom delu ponegde slab mraz. U toku dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab do umeren, južnih pravaca. Najniža temperatura od -4 do 6, najviša od 15 do 20 stepeni. U nedelju pre podne sunčano, posle podne uz