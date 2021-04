U toku nedelje razgovori o otvaranju zatvorenih delova ugostiteljskih objekata. Vesić: S obzirom na broj zaraženih, stvaraju se uslovi za to

Blic pre 30 minuta

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je danas da očekuje da će u toku sedmice moći da se razgovara o otvaranju zatvorenih delova ugostiteljskih objekata. - Mislim da se polako, s obzirom na broj zaraženih, stvaraju uslovi da se razgovara i o otvaranju zatvorenih delova ugostiteljskih objekata.

Verujemo da će se to dogoditi. To zavisi od broja zaraženih, ali i od procesa imunizacije - rekao je Vesić za TV Vesti. On je podsetio da je danas doneta odluka da od sutra ponovo rade tržni centri u glavnom gradu i da njihovo radno vreme bude do 22 časa. - Na osnovu odluke Kriznog štaba koja je doneta u petak grad Beograd je na našem štabu za vanredne situacije danas doneo odluku da se od sutra otvore tržni centri na teritoriji glavnog grada i oni će raditi do 22