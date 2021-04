Tiodorović: Bolnice primaju više kovid pacijenata nego što otpuste

Insajder pre 9 sati | Beta, Insajder

Epidemilog Branislava Tiodorović izjavio je da je u bolnicama i dalje prijem bolesnika veći od broja otpusta i da se očekuje da će do kraja sledeće nedelje taj broj početi da opada. Ističe da je, kako bismo se vratili normalnom životu, nephodno za što kraće vreme sprovesti obimniju vakcinaciju, kao i da bi bilo idealno da se u naradnih mesec do dva meseca vakciniše tri do tri i po miliona ljudi.

"Sigurno je da imamo više pozitivnih od onih koji se jave, jer postoje ljudi koji nemaju simptome ili imaju lakše, pa ne odu lekaru, a usput nekog možda i zaraze. Dakle, dok ne steknemo kolektivni imunitet bar do 70 odsto, ne smemo se opustiti nikako i treba naglasiti da je nama potrebna kolektivna odgovornost", rekao je za današnji Blic, Tiodorović, koji je i član Kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa. Prema njegovim rečima, "bilo bi dobro da smanjimo broj