Ša se vratio u rijaliti: Tara pominje njegovu ženu i tajne poruke, rekla da joj je dosadio, pa mu se uvukla u krevet

Blic pre 4 sati | A.I.

Tari Simov i Nenadu Aleksić Ša nikako ne ide da pronađu zajednički jezik, posvađali su se nakon njegovog povratka u rijaliti, a sada su se umešali i ostali zadrugari, koji su stali na stranu repera. "Ja dođem da je poljubim, ona sklanja glavu, kao zbog šminke.

Nisam ti jednu ružnu reč rekao. Ostavi me", vikao je Ša. "Stvarno si zaslužila kritike, Tara", poručio je Mića. "Dobro, više nam ne ide i to je to. Ne mogu da te slušam više", bila je kratka Tara. Iako je pre samo nekoliko minuta raskinula sa Nenadom Aleksićem Ša, Tara Simov se predomislila, pa mu se uvukla ispod pokrivača i pokušavala da mu se dodvori, ali ju je on ignorisao. Video: Tara Simov i Nenad Aleksić Ša žestoko zaratili u Zadruzi "Tara, ti se njemu smeješ