Djordjević pozvao Srbiju na očuvanje srpske kulturne baštine na Kosovu i Metohiji

Novi magazin pre 45 minuta | Beta

Predsednik pokreta Oslobodjenje Mladjan Djordjević osudio je danas pretnje koje albanski političari na Kosovu i Metohiji upućuju igumanu Savi Janjiću i bratstvu manastira Visoki Dečani.

"Dokle ide ekstremizam Albanaca pokazuje i to da pozivaju na istragu protiv igumana Save, čoveka koji širi poruku hrišćanske ljubavi na Kosovu i Metohiji, zbog nekakvih izmišljenih ratnih zločina. To je katastrofalan vid pritiska i ugrožavanje opstanka jedne od najvećih svetinja srpskog naroda", naveo je Djordjević. On je podsetio da je evropska organizacija za očuvanje kulturnog nasledja "Evropa Nostra" svrstala Visoke Dečane na listu najugroženijih kulturnih