Umorni Đere eliminisan, Rus prejak za našeg tenisera

Laslo Đere nije uspeo da se plasira u drugo kolo mastersa u Monte Karlu, nakon što je od njega bio bolji Karen Hačanov rezultatom 6:4, 6:1.

Đere se mučio sa bolom u kolenu, a očigledno je na njega ostavio posledice i turnir u Kaljariju gde je stigao da finala, pa je delovao pomalo umorno. Srpski teniser je solidno ušao u meč i uspevao da parira Rusu sve do završnice prvog seta, kada je Hačanov pri rezultatu 5:4 uspeo da napravi brejk i povede sa 1:0. U drugom setu, Hačanov mnogo lakše dolazi do brejka, ubrzo i do drugog i rutinski završava meč. Njegov protivnik u drugom kolu biće pobednik meča između