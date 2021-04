Nikola Jokić: ‘Ceo život me potcenjuju! Navikao sam, to je normalna pozicija za mene’

Hot sport pre 5 sati | Dimitrije Nišavić Dimitrije

Centar je zadovoljan igrom i pobedom protiv Majamija! Denver Nagetsi su savladali Majami rezultatom 123:106.

Ekipa trenera Melouna je odigrala odličnu utakmicu, a u ekipi nije bilo povređenog Džamala Mareja. Nikola Jokić je ostvario 15. tripl-dabl u sezoni. Reprezentativac Srbije je izrazio zadovoljstvo nakon pobede. -Tužno je to što se desilo Džamalu. On i ja dobro funkcionišemo na terenu. Nedostajaće nam, važan je deo ovog tima. Međutim, to ne znači da ćemo da odustanemo. Niko ne može da ga zameni, ali ako podignemo nivo igre, možemo da pobeđujemo – rekao je Nikola.