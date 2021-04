Jokić navikao na potcenjivanje, zna recept do kraja prvenstva!

Sportske.net pre 6 sati | Sportske.net

Već se dosta govori o tome kako Nikola Jokić nema poštovanja od strane lige i tretman kakav imaju druge zvezde NBA lige.

Iako je najbolji na svetu u ovom trenutku, česte su situacije kada nad Jokićem ne sude očigledne faulove. "Bio sam potcenjen ceo svoj život, da budem iskren. Nekako sam navikao na to. To je za mene normalna pozicija. Ali, to nam daje veliko olakšanje, nećemo biti napeti i pod tenzijom. Samo ćemo se igrati", rekao je Jokić. Denver će imati veoma težak zadatak u nastavku sezone jer je ostao bez Džamala Mareja koji je završio sezonu, a od Nikole Jokića se očekuju nova